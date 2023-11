G20: l’India conclude la sua presidenza, Modi saluta “l’alba di un nuovo multilateralismo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India conclude oggi il suo turno di presidenza del G20 e passa il testimone al Brasile. Il Paese asiatico, il suo governo e il suo leader, il primo ministro Narendra Modi, hanno goduto per 12 mesi di una particolare visibilità: è diventato chiaro a tutti il rilievo globale assunto da Nuova Delhi, cresciuto negli ultimi anni di pari passo con l’attenzione per la strategica regione dell’Indo-Pacifico e la competizione tra Stati Uniti e Cina. La giornata del congedo dalla presidenza coincide con una vicenda che solleva nuovi dubbi sul modus operandi di Nuova Delhi in materia di sicurezza: l’atto d’accusa della procura di New York su un “complotto sventato” per assassinare in territorio Usa un “leader del movimento separatista sikh”, cittadino statunitense. L’accusa si aggiunge a quella lanciata a settembre dal governo del Canada per il presunto coinvolgimento di Nuova Delhi nell’omicidio di un altro attivista per il separatismo sikh, cittadino canadese, su suolo canadese. (segue) (Inn)