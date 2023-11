G20: l’India conclude la sua presidenza, Modi saluta “l’alba di un nuovo multilateralismo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nondimeno, il bilancio del presidente uscente del G20 è più che positivo. Il premier Modi ha rivendicato “risultati straordinari”: nella sua sintesi – affidata a un articolo dal titolo “Verso un domani più luminoso: la presidenza indiana del G20 e l’alba di un nuovo multilateralismo” – la presidenza indiana “ha rivitalizzato il multilateralismo, amplificato la voce del Sud del mondo, sostenuto lo sviluppo e combattuto per l’emancipazione delle donne”. Secondo Modi, sono state mantenute tutte le promesse: inclusione, ambizione, orientamento all’azione e decisione. Il primo ministro ha evidenziato che sono stati adottati 118 documenti, in “netto aumento rispetto al passato”, raccolti in una silloge di 4.375 pagine, ma soprattutto ha ricordato l’adozione della Dichiarazione di Nuova Delhi, con cui si è concluso il vertice dei leader del 9 e 10 settembre. (segue) (Inn)