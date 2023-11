G20: l’India conclude la sua presidenza, Modi saluta “l’alba di un nuovo multilateralismo” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 a guida indiana, sul tema “Una Terra, una famiglia, un futuro”, si chiude con l’ingresso a pieno titolo dell’Unione africana, voluto ovviamente non solo dall’India, ma che permette a quest’ultima di affermare che l’organizzazione intergovernativa che raccoglie Paesi avanzati ed emergenti si è aperta di più al Sud del mondo. Al “Sud globale” Modi ha dedicato due eventi, all’inizio e alla fine della presidenza, per rendere partecipi dei lavori anche Paesi esterni al G20. Per quanto riguarda il pilastro finanziario, cuore del G20, dedicato alle questioni macroeconomiche, il governo indiano ha espresso soddisfazione per gli impegni presi su tutti i cinque principali punti dell’agenda proposta: la riforma delle banche multilaterali di sviluppo, le infrastrutture pubbliche digitali, le criptovalute, la finanza climatica e il finanziamento delle città del futuro. (segue) (Inn)