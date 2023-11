G20: l’India conclude la sua presidenza, Modi saluta “l’alba di un nuovo multilateralismo” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del G20, inoltre, si sono impegnati ad accelerare la crescita e il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile; a ridurre le emissioni di gas serra e a contrastare il riscaldamento globale secondo l’Accordo di Parigi; a migliorare l’accesso alla sanità; ad affrontare la questione della vulnerabilità al debito dei Paesi in via di sviluppo; a riformare il sistema multilaterale e a colmare i divari digitali e di genere. A ciò si aggiungono iniziative lanciate a margine del G20, dal Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec) all’Alleanza globale per i biocarburanti (Gba). Il tempo dirà se gli esiti della presidenza indiana “avranno risonanza negli anni a venire”, come sostiene Modi, ma non è difficile immaginare che la spinta al multilateralismo proseguirà con la prossima presidenza brasiliana e poi con quella del Sudafrica, che domani entrerà nella cosiddetta troika formata dal Paese presidente, da quello che lo ha preceduto e da quello che gli succederà. (Inn)