Ue: Borrell, per raggiungere spesa 2 per cento Pil in difesa necessari altri 76 miliardi di euro all'anno

- Per raggiungere la spesa del 2 per cento del Pil in difesa, gli Stati membri dovrebbero spendere altri 76 miliardi di euro all'anno. Lo ha scritto in un messaggio su X l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Viviamo in modalità crisi, ma dobbiamo passare a uno sforzo di difesa sostenuto e strategicamente definito. Nel 2022 la spesa dei 27 Stati membri ha raggiunto i 240 miliardi di euro, con un aumento del 6 per cento rispetto al 2021 e del 40 per cento rispetto al 2014 (+69 miliardi di euro)", ha scritto Borrell citando il rapporto sui dati della difesa dell'Unione europea, pubblicato in occasione della Conferenza annuale dell'Agenzia europea della difesa (Eda). "Gli investimenti in nuove capacità hanno raggiunto i 58 miliardi di euro (24 per cento della spesa totale per la difesa), superando il parametro del 20 per cento. Tuttavia, la spesa totale per la difesa si aggira ancora intorno all'1,5 per cento del Pil. Per raggiungere l'obiettivo del 2 per cento, gli Stati membri dovrebbero spendere altri 76 miliardi di euro", ha aggiunto l'Alto rappresentante. "L'Ue manca ancora di capacità critiche e deve investire di più per un'industria europea della difesa più forte, resiliente e innovativa", ha concluso Borrell. (Beb)