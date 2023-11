Expo 2030: Foschi (Pd), Roma lasciata sola da Governo e Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La candidatura Riad "non era la candidatura di una città ma quella di un sistema Paese. Di fronte a quella forza d'urto è chiaro che in questa competizione l'Italia non è riuscita a rispondere adeguatamente. Il Governo ha lasciato troppo sola la sua Capitale ad affrontare una sfida già di per sé difficilissima. I risultati certificano un'insufficiente sostegno a livello internazionale che ha esposto la Capitale d'Italia a una brutta figura". Lo scrive in ina nota Enzo Foschi, Segretario Pd Roma. La premier Meloni "forse avrebbe dovuto fare di più così come di più avrebbe dovuto fare il Presidente della Regione Lazio Rocca. L'immagine del Sindaco Gualtieri, che va ringraziato per il suo strenuo tentativo, lasciato solo a Parigi parla da sola. L'Italia (e il Governo) ha perso la faccia. Roma (e i romani) ha perso soldi, possibilità di riqualificare un pezzo di citta e tantissimi posti di lavoro. Ora mi aspetto che davvero questo Governo e questa Regione comincino ad aiutare di più Roma Capitale. Nella prossima manovra finanziara del Governo invece (come per altri enti locali) sono annunciati tagli per oltre 20 milioni di euro alle casse della nostra città. Questo vuol dire un altro schiaffo ai romani e alle romane. Avremo meno servizi ai romani e meno possibilità di sostegno ai piu bisognosi. Per fortuna la Premier si vanta di venire dalla Garbatella"(Com)