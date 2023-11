© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo sempre attenti a come evolvono i contesti e poi a fare quello che è nel migliore interesse delle società. Lo ha affermato l'ad di Exor John Elkann, in occasione dell'Investor Day, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la sede legale di Ferrari possa essere riportata in Italia dai Paesi Bassi, a seguito delle novità contenute nel Ddl Capitali. (Rpi)