Ue: Fitto vede commissario europeo Hahn, Italia sostiene revisione ambiziosa bilancio pluriennale

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Bruxelles il commissario europeo per il Bilancio e l'Amministrazione, Johannes Hahn. Al centro dei colloqui c'è stato il tema della revisione del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, si legge in una nota del ministro. "L'Italia - ha detto Fitto ad Hahn - sostiene la Commissione europea ed è a favore di una revisione del bilancio ambiziosa e basata su una logica di pacchetto che preveda certamente risorse adeguate per il sostegno all'Ucraina, ma che tenga anche conto delle esigenze finanziarie legate alla dimensione esterna della politica migratoria e al rafforzamento della competitività dell'Unione". "Siamo consapevoli che si tratta di un tema molto sensibile per alcuni dei nostri partner europei ma riteniamo che occorra uno sforzo da parte di tutti per arrivare ad un accordo. Un eventuale fallimento rappresenterebbe un segnale molto negativo per l'Unione europea e per i suoi cittadini", ha concluso Fitto. (Beb)