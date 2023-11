Speciale energia: Panetta (Bankitalia), possibile aumento inflazione temporaneo nei prossimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi “potremmo assistere a un temporaneo aumento dell’inflazione dovuto a effetti di base, soprattutto per i prezzi dell’energia”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al convegno per celebrare il 60mo anniversario dalla costituzione di Iccrea. “Questo andamento non riflette una ripresa delle pressioni inflazionistiche: al di là di tali effetti di natura meramente statistica, nel 2024 dovrebbe proseguire la discesa dell’inflazione, in particolare quella di fondo”, ha aggiunto. (Rin)