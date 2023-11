Russia-Ungheria: Lavrov vede Szijjarto a Skopje, focus su guerra in Ucraina e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha discusso oggi della situazione in Ucraina con il suo omologo ungherese, Peter Szijjarto. Come ha riferito il ministero degli Esteri russo, l'incontro si è svolto a margine della 30ma riunione annuale dei ministri dell'Osce di Skopje, in Macedonia del Nord. I due ministri si sono anche confrontati su "una vasta gamma di questioni pratiche di cooperazione bilaterale", nonché sull’agenda internazionale e sui punti chiave dell’attività dell’Osce. (Rum)