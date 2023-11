Olimpiadi 2026: Fontana, possibile trasporto di atleti e turisti con elicotteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, "si sta pensando, attraverso un tipo di elicottero che potrebbe anche essere a guida autonoma di trasportare, oltre agli atleti anche turisti che vogliono avere un servizio rapido". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana a margine dell'evento "Futuro in movimento - From research to business", in corso agli Ibm Studios. Sulla guida autonoma "ci sono ancora dei problemi di autorizzazioni però comunque con degli elicotteri sicuramente di ultimissima generazione" in modo tale da "avere un collegamento più diretto da Malpensa, che è dove arriva la maggior parte della gente, però si potrà pensare anche a Milano o Lugano, che è una delle città che l’ha richiesto", ha concluso Fontana. (Rem)