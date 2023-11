El Salvador: esportazioni verso la Cina sono le più basse degli ultimi otto anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quel tempo, il ministero dell’Economia aveva assicurato che i “grandi vincitori” sarebbero stati il ​​caffè e lo zucchero, perché un uomo d’affari paga una tariffa fino al 50 per cento per esportare il dolcificante naturale. Il rapporto commerciale della Banca centrale colloca la Cina al 24esimo posto tra le 50 principali destinazioni di esportazione di El Salvador, con una partecipazione di appena lo 0,2 per cento, mentre a livello di importazioni è il secondo fornitore, superato solo dagli Stati Uniti. Da gennaio a ottobre sono entrate nel mercato merci cinesi per un valore di 1.966,5 milioni di dollari, con un tasso di partecipazione del 15 per cento. Ciò significa che le importazioni dalla Cina sono 198,2 volte superiori alle esportazioni. Anche le importazioni hanno mostrato un calo del 17,6 per cento, pari a 419 milioni di dollari in meno rispetto al saldo registrato tra gennaio e ottobre 2022. (Mec)