Francia-Venezuela: Macron sollecita Maduro ad applicare integralmente accordi con opposizioni

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha invitato l'omologo del Venezuela, Nicolas Maduro, ad "applicare integralmente" gli accordi sottoscritti con le opposizioni a metà ottobre a Barbados. Stabilendo regole per organizzare, nel 2024, elezioni presidenziali "giuste, trasparenti ed inclusive", l'accordo "rappresenta un passo importante per mettere fine alla crisi" nel Paese caraibico, si legge in una nota dell'Eliseo. Per raggiungere gli obiettivi dell'intesa, compreso quello della liberazione dei "prigionieri politici", Parisi si dice "particolarmente disposta a contribuire al fondo sociale per le popolazioni civili, gestito dalle Nazioni Unite". Inoltre, si legge ancora nella nota, nel caso gli obiettivi siano soddisfatti, il governo transalpino si impegna a "promuovere una sospensione graduale delle sanzioni adottate dall'Unione Europea". (segue) (Frp)