Francia-Venezuela: Macron sollecita Maduro ad applicare integralmente accordi con opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanotte scade il termine che gli Stati Uniti hanno dato al Venezuela per spiegare come riammettere la leader oppositrice, Maria Corina Machado, alle presidenziali del 2024. Scaduto questo termine la Casa Bianca potrebbe rivedere la decisione di sospendere le sanzioni al comparto energetico, così come promesso nella nota con cui accompagnava la ripresa del dialogo tra governo e opposizioni, grazie all'accordo di Barbados. Su Machado, vincitrice delle primarie presidenziali delle opposizioni, grava una inabilitazione per infrazioni amministrative, fermamente contestata nel metodo e nel merito. Gli Usa, si legge nella nota rilasciata a metà ottobre, attendono "entro la fine di novembre" una definizione della "tempistica e un processo specifici per la rapida reintegrazione di tutti i candidati". Il mancato rispetto dei termini "porterà gli Stati Uniti a invertire i passi che abbiamo intrapreso". (segue) (Frp)