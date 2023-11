Francia-Venezuela: Macron sollecita Maduro ad applicare integralmente accordi con opposizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come aveva ricordato a inizio del mese Juan Gonzalez, consigliere speciale di Biden, si trattava di una condizione ineludibile per mantenere la decisione sulle sanzioni. "Prima della fine di novembre vogliamo veder avviato un processo di riabilitazione di tutti i candidati e candidate, compresa Maria Corina Machado", aveva detto Gonzalez intervistato da "Ntn24". "Dobbiamo vedere risultati per dimostrare che questo primo passaggio abbia avuto successo. Noi abbiamo mosso un passo abbastanza grande come segnale del nostro impegno, ma se dopo il 30 novembre le nostre aspettative non verranno soddisfatte, dovremo prendere misure per smontare" la decisione sulle sanzioni. La Casa Bianca potrebbe decidere direttamente di "togliere le licenze generali", ma "ci sono anche altre opzioni su cui stiamo ragionando, in accordo con il Congresso", ha detto. (segue) (Frp)