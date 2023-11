Francia-Venezuela: Macron sollecita Maduro ad applicare integralmente accordi con opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione era stata rilanciata ieri dal capo negoziatore delle opposizioni, Gerardo Blyde. "Tra oggi e domani deve essere notificato un procedimento che possa offrire lo strumento, il meccanismo, per garantire l'abilitazione di Maria Corina Machado o di qualsiasi altro venezuelano che aspiri ad essere presidente", ha detto Blyde ai media locali. Le primarie vinte da Machado sono state "protette dall'accordo di Barbados" e, anche per questo, "si sono tenute in pace", ha ricordato. Ma sulla leader di Vente Venezuela, ricorda l'avvocato, grava una inabilitazione per presunte irregolarità fiscali, con un atto "che non le è stato neanche notificato. Un fatto totalmente contrario al diritto". La mancata notifica, ha ricordato Blyde, è una "irregolarità" che precede il dibattito sulla non costituzionalità di una "inabilitazione per via amministrativa". (Frp)