Ucraina-Regno Unito: Zelensky sente Sunak, grazie per il continuo sostegno difensivo e politico

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con il premier britannico Rishi Sunak e lo ha ringraziato per "il continuo sostegno difensivo e politico" del Regno Unito. Lo ha affermato su Telegram lo stesso Zelensky. Durante la telefonata, il leader ucraino ha informato il premier delle esigenze prioritarie dell'Ucraina per aumentare le capacità dell'esercito e rafforzare lo scudo aereo. "Abbiamo discusso l'ulteriore sostegno macrofinanziario all'Ucraina e abbiamo coordinato i passi alla vigilia di importanti eventi internazionali", ha proseguito Zelensky. I due leader hanno inoltre parlato delle questioni relative all’adesione dell'Ucraina all'Ue e alla Nato e degli ulteriori passi da compiere per l'attuazione della formula di pace. (Kiu)