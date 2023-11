Turismo: Spagna, nel 2023 oltre 3 miliardi di euro di investimenti nel settore alberghiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023 il mercato spagnolo degli investimenti nel settore alberghiero ha superato i 3 miliardi di euro con una notevole accelerazione negli ultimi mesi dell'anno, soprattutto sul segmento delle vacanze e sulle categorie di lusso e di fascia alta. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto emerso nel corso della Conferenza annuale sugli investimenti alberghieri, organizzata oggi a Madrid da Cushman & Wakefield, che ha riunito più di 250 professionisti del settore. Il 75 per cento del capitale proviene da investitori internazionali e il 44 per cento del volume di investimenti è stato destinato a beni di lusso e di fascia alta. (Spm)