Medio Oriente: Blinken incontra presidente Autorità palestinese Abbas a Ramallah

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, a Ramallah. Lo riferiscono fonti Usa. La visita in Cisgiordania di Blinken segue quella effettuata questa mattina a Gerusalemme, dove ha incontrato il presidente israeliano Benjamin Netanyahu. Al termine dell'incontro, il segretario di Stato ha sottolineato la necessità di proteggere i civili nel sud di Gaza, dove molti sono fuggiti. Secondo quanto riferito in una nota dal portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, nel corso dell'incontro Blinken “ha sottolineato l’imperativo di tenere conto delle esigenze umanitarie e di protezione civile nel sud di Gaza prima di qualsiasi operazione militare” e “ha esortato Israele a prendere ogni misura possibile per evitare danni ai civili”. (Res)