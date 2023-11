Lazio: Uilca, in 4 anni 400 sportelli bancari in meno e 1.570 posti di lavoro persi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 400 sportelli bancari in meno e 1570 posti di lavoro persi dal 2018 al 2022. Questa la situazione delle banche del Lazio secondo i dati elaborati dalla Uilca nel corso della campagna "Chiusura filiali ? No grazie" presentata oggi a Palazzo Valentini a Roma. In 4 anni, nel Lazio il numero di comuni serviti è diminuito del 17,6 per cento, passando da 233 a 192 (-41). Nello stesso periodo sono state chiuse 399 filiali (-18,7 per cento), passando da 2.132 a 1.733. Percentuali in discesa anche per l'occupazione, che registra un calo del 6,2 per cento, passando da 25.200 nel 2018 a 23630 nel 2022. All'evento sono previsti gli interventi del segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica, dei segretari generali della Uilca nazionale e regionale, Fulvio Furlan e Sergio Ianniello, del presidente del Consiglio regionale, Antonio Aurigemma, del presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli, della consigliera della città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia e della consigliera dell'Anci Lazio, Marina Battisti. (Rer)