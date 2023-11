Clima: Tunisia, necessari investimenti per 55 miliardi di dollari entro 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per combattere il cambiamento climatico in Tunisia sono necessari investimenti cumulativi per almeno 55 miliardi di dollari (170,2 miliardi di dinari) entro il 2050. Lo ha affermato l’economista e funzionario della Banca mondiale a Tunisi, Massimiliano Cali, in una conferenza stampa organizzata per presentare il rapporto su clima e sviluppo in Tunisia della Banca mondiale e dell'International finance corporation, il ramo privato del gruppo Banca mondiale, pubblicato in vista della Cop28. Cali ha spiegato che gli investimenti andrebbero così suddivisi: circa 17 miliardi di dollari (52,8 miliardi di dinari) per rimediare alla carenza d'acqua, 2,23 miliardi di dollari (6,9 miliardi di dinari) per aumentare la resilienza di fronte all'innalzamento del livello del mare e alle inondazioni, e 34,67 miliardi di dollari (107,3 miliardi di dinari) per garantire la transizione energetica e decarbonizzare il settore. Secondo il rapporto, citato dal online tunisino “L'Economiste Maghrebin”, politiche efficaci e misure combinate su questi tre punti potrebbero aumentare la crescita del Pil reale al 9,1 per cento entro il 2050, ridurre le emissioni di gas serra del 98,3 per cento e aumentare gli investimenti privati del 2,4 per cento. Al contrario, il costo di mancati provvedimenti è stimato in un deterioramento del 9,4 per cento del saldo delle partite correnti, un calo del 28,6 per cento del valore aggiunto agricolo e una contrazione del 6,4 per cento del Pil reale. (Tut)