Sardegna: programma Interreg Next Med, anche l'Isola a Dubai per la Cop 28

- Confermata anche quest’anno la presenza del programma Interreg NEXT MED alla conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici “COP28”, che prende il via oggi 30 novembre a Dubai e proseguirà fino al 12 dicembre. Per la Regione Sardegna, autorità di gestione del programma, si tratta di un appuntamento fondamentale per condividere su scala globale soluzioni e strategie sviluppate per mitigare gli effetti del cambiamento climatico nello spazio mediterraneo. Oltre a una presenza fisica negli uffici della “Coalizione Mediterranea” sotto la guida dell’Unione per il Mediterraneo, è previsto il coinvolgimento di rappresentanti del programma Interreg NEXT MED in diversi eventi organizzati nei padiglioni dell’Unione europea, della Lega Araba, e dei governi egiziani, francesi, italiani e tunisini. (segue) (Rsc)