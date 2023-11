Sardegna: programma Interreg Next Med, anche l'Isola a Dubai per la Cop 28 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La partecipazione di NEXT MED alla COP28 - afferma il Presidente della Regione, Christian Solinas - evidenzia l'importanza di un approccio collaborativo e integrato per affrontare le sfide ambientali globali, sottolineando il ruolo del programma come piattaforma unica nel promuovere soluzioni innovative e d’impatto”. Di particolare rilevanza l’incontro che si svolgerà il 9 dicembre negli spazi della delegazione italiana, gestiti dal Ministero per l’Ambiente, sul tema dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, tema centrale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Da segnalare anche la partecipazione all’evento “Economia Circolare: Come le PMI possono Trasformare l'Economia per le Persone, il Pianeta e la Prosperità” organizzato il giorno 8 dicembre presso il padiglione dedicato agli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite. (segue) (Rsc)