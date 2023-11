Sardegna: programma Interreg Next Med, anche l'Isola a Dubai per la Cop 28 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guidato dal motto "Insieme per un cambiamento", Interreg NEXT MED punterà l'attenzione su tematiche cruciali per il futuro sostenibile del Mediterraneo come l'imprenditorialità verde, la gestione sostenibile delle risorse idriche, la transizione energetica o la lotta all'inquinamento da plastica nel mare. Dotato un budget di 253 milioni di euro, Interreg NEXT MED rappresenta la più grande iniziativa di cooperazione transnazionale finanziato dall’Unione europea nell’area euro-mediterraneo. Il programma coinvolge 15 paesi - Algeria, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Giordania, Israele, Italia, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna, Tunisia e Turchia - con l’obiettivo di promuovere competitiva delle piccole e medie imprese, innovazione, resilienza climatica, formazione, inclusione sociale, e governance multilivello. (Rsc)