Sciopero: Salvini, garantito il diritto ma inaccettabile che una minoranza blocchi intero Paese

23 luglio 2021

- C'è "un altro sciopero convocato per il 15 dicembre. Io garantisco il diritto allo sciopero che è sacrosanto, ma senza bloccare un intero Paese" anche perché "blocchi di intere giornate e di intere nottate dell'intero Paese da parte di una minoranza non sono accettabili". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento "Futuro in movimento - From research to business", a Milano. Secondo Salvini, "uno sciopero di 4 ore ci sta, perché chi ha delle rivendicazioni le può portare avanti, però i 20 milioni di italiani che ogni giorno prendono i mezzi pubblici possono andare a lavorare, a studiare o dal medico". (Rem)