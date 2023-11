Croazia: Istituto statistica, a novembre inflazione a 4,7 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Croazia misurato dall'indice dei prezzi al consumo è stato del 4,7 per cento nel mese di novembre, un significativo rallentamento rispetto al 5,8 per cento misurato a ottobre. Lo rivela la prima stima dei dati pubblicati dall'Istituto di statistica della Repubblica (Dzs), secondo cui su base mensile i prezzi sono stati mediamente più bassi dello 0,2 per cento. Il tasso del 4,7 per cento è il tasso di inflazione più basso registrato nel Paese dall'ottobre del 2021, quando era del 3,8 per cento. Secondo il rapporto dello stesso Istituto, i prezzi dell'energia sono invece diminuiti del 3,4 per cento su base annua. (Seb)