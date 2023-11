Imprese: Marcolini (Lazio Innova), noi braccio operativo per politiche di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Lazio Innova è “società pubblica: 80 per cento Regione Lazio e 20 per cento Camera di commercio di Roma”, quindi è “il braccio operativo per le politiche di sviluppo del territorio”. Lo ha detto il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, in occasione della presentazione dei bandi per l'accesso al credito delle imprese tenutasi oggi all’Auditorium Parco della Musica a Roma. “Oggi abbiamo parlato di strumenti finanziari: da una parte ci sono i prestiti a tasso zero e dall’altra parte le garanzie per l’emissione di mini bond da parte delle aziende - ha aggiunto -. Lazio Innova nel discorso dei prestiti fa promozione e valutazione, in parte gestione. Nel discorso dei Basket bond fa comunicazione. Poi vi sono alcuni soggetti finanziari selezionati con gara, che sono Artigiancassa e Medio credito centrale, quindi soggetti primari nazionali, che ci affiancano nella valutazione finanziaria e nell’erogazione dei contributi laddove le aziende sono ritenute meritevoli”. Le misure dei bandi sono “pubbliche, per cui le aziende possono entrare o sul sito di Lazio Innova o sul sito ‘Fare Lazio’ e troveranno lì le schede. Gli sportelli saranno aperti da ora fino a gennaio e una volte che le aziende avranno compilato i format sui siti e presentato la domanda, in automatico si avvierà la procedura. Questo varrà anche per i prossimi bandi, che saranno molti e che andremo a fare con i fondi Fesr”, ha concluso. (Rer)