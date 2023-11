Difesa: Airbus renderà Eurofighter adatto al combattimento elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eurofighter EK (Electronic Combat) è in arrivo in Germania. Come riporta un comunicato di Airbus, a seguito della recente approvazione parlamentare da parte della commissione tedesca per il bilancio, la stessa società attiva nel settore aerospaziale equipaggerà 15 Eurofighter tedeschi per il combattimento elettronico e li doterà di un sistema di localizzazione e autoprotezione dei trasmettitori di Saab, nonché di missili anti-radar Aargm della statunitense Northrop Grumman. L'Eurofighter EK dovrà essere certificato dalla Nato entro il 2030 per poi sostituire il tornado nel ruolo Sead (Soppressione delle difese aeree nemiche). "La guerra elettronica e la ricognizione sono un importante requisito della Nato: i conflitti in corso e l'attuale situazione della sicurezza dimostrano quanto queste due capacità siano importanti", ha dichiarato Michael Schollhorn, amministratore delegato di Airbus Defence and Space. "In questo contesto, la decisione del governo tedesco di includere una capacità così importante come la guerra elettronica nel portafoglio di capacità dell'Eurofighter è una misura di grande importanza. L'EK aggiungerà questa importante capacità al già ampio spettro operativo dell'Eurofighter, rafforzando al contempo la sovranità e l'autonomia europea", ha aggiunto Schollhorn. (segue) (Com)