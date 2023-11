Difesa: Airbus renderà Eurofighter adatto al combattimento elettronico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione parlamentare da parte della commissione bilancio tedesca, l'Eurofighter è ufficialmente il successore del Tornado Ecr (Electronic Combat/Reconnaissance). Airbus attende ora l'ordine ufficiale di integrare le soluzioni tecniche selezionate nell'Eurofighter. Si prevede che il relativo contratto tra Eurofighter GmbH, in qualità di “prime contractor”, e Netma (Nato Eurofighter and Tornado Management Agency) sia firmato entro la fine dell'anno. Con il sistema di localizzazione dei trasmettitori di Saab e il missile guidato anti radiazioni (Aargm) di Northrop Grumman, l'Eurofighter Ek sarà in grado di rilevare, localizzare e disattivare i radar antiaerei. Inoltre, la soluzione Saab è dotata di jammer che migliorano l'autoprotezione dell'Eurofighter. A bordo, l'Eurofighter EK dispone anche delle tecnologie sviluppate da piccole e medie imprese e da una start-up. Tra queste, una soluzione di intelligenza artificiale che consente di analizzare i dati radar a bordo e di determinare rapidamente misure precise di autoprotezione. Airbus sta attualmente lavorando con l'ufficio acquisti del BaainBw, l'aeronautica militare tedesca e l'ufficio aeronautico della Bundeswehr su un programma dettagliato per l'implementazione delle soluzioni EK selezionate in 15 Eurofighter. (Com)