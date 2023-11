Imprese: Lufthansa ferma vendita di quota della divisione per la manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha deciso di fermare la vendita di una quota di minoranza nella sua divisione per la manutenzione Lufthansa Technik. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che “i piani di crescita elaborati negli ultimi mesi verranno ora attuati in maniera indipendente”. La cessione parziale di Lufthansa Technik rientra nel progetto del gruppo volto a concentrarsi maggiormente sul trasporto di passeggeri e merci. Questa strategia ha trovato attuazione in diversi settori, per esempio nel comparto per il catering Lsg Sky Chefs che è stato completamente venduto. Tuttavia, non viene ancora realizzata la parte più importante del piano, ossia la cessione di una quota fino al 20 per cento di Lufthansa Technik, Questo sviluppo dipende “probabilmente” dal miglioramento delle attività nel comparto di Lufthansa per la manutenzione. Nei primi nove mesi del 2023, il fatturato è aumentato del 20 per cento a 4,8 miliardi di euro, mentre il risultato operativo rettificato è salito da 429 a 459 milioni di euro. Inoltre, “alcuni dirigenti di Lufthansa” sarebbero “sempre più preoccupati dalla possibilità che la collaborazione con un investitore finanziario possa funzionare”. L'amministratore delegato del gruppo, Carsten Spohr, ha sempre menzionato tre condizioni che devono essere soddisfatte in una vendita parziale di Lufthansa Technik: “un prezzo adeguato, impulsi strategici, cultura giusta”. Secondo fonti vicine a Lufthansa, le discussioni sulla cessione di una quota nel settore per la manutenzione si sono concentrate sul peso di un investitore, con l'azienda che vuole “continuare ad avere autorità decisionale”. (Geb)