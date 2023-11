Giustizia: Greco (Cnf), soddisfatti per intesa su processo penale telematico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale forense esprime soddisfazione per la decisione del tavolo di lavoro presieduto dal viceministro Francesco Paolo Sisto di posticipare di un anno l'avvio del processo penale telematico e per aver accolto la proposta formulata a quel tavolo da Cnf, Ocf, Aiga e Ucpi di prevedere un doppio binario per il deposito degli atti, ossia l'affiancamento al deposito degli atti sul portale anche il deposito via pec. "L'avvocatura – afferma il presidente del Cnf Francesco Greco - non è contro il processo penale telematico, anzi, è uno strumento tecnologico con il quale gli avvocati devono confrontarsi ma pretendiamo però che ci siano le giuste garanzie di efficienza. Il portale presenta tuttora aspetti problematici, per questo abbiamo chiesto la possibilità di prevedere un ulteriore periodo di rodaggio, fino al 31 dicembre 2024, in cui gli avvocati possono depositare gli atti anche tramite posta certificata. In questo modo gli avvocati che devono depositare gli atti, qualora non dovessero riuscire a finalizzare la procedura, hanno comunque a disposizione uno strumento alternativo che offre una sicurezza". (Com)