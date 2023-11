© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma gli sportelli bancari sono calati di 292 unità, passando da 1567 nel 2018 a 1275 nel 2022, pari al 18,4 per cento in meno in 5 anni. Con un conseguente calo del numero di dipendenti che in 5 anni sono diminuiti del 5,8 per cento, ovvero 1250 in meno. È quanto emerge dai dati elaborati da Uilca nel corso della campagna "Chiusura filiali ? No grazie" presentata oggi a Palazzo Valentini a Roma. (Rer)