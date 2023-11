Medio Oriente: Blinken incontra presidente israeliano Herzog a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Tel Aviv il presidente israeliano Isaac Herzog. Il segretario Blinken, riferisce in una nota il portavoce dipartimento di Stato, Matthew Miller, ha espresso solidarietà alle vittime dell'attacco terroristico di oggi e ha ribadito il continuo sostegno degli Stati Uniti al diritto di Israele, nel rispetto del diritto internazionale umanitario e di garantire che Hamas non possa mai più ripetere gli attacchi del 7 ottobre. "Il segretario Blinken e il presidente Herzog hanno discusso dei continui sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi rimanenti e per accelerare la consegna di assistenza umanitaria ai civili a Gaza. Il segretario Blinken ha sottolineato la necessità di allentare le tensioni in Cisgiordania, anche attraverso l’adozione da parte di Israele di misure immediate per ritenere i coloni estremisti responsabili della violenza contro i civili palestinesi. Il segretario Blinken ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti a compiere passi tangibili per far avanzare uno Stato palestinese che viva in pace, libertà e sicurezza insieme a Israele", conclude la dichiarazione. (Was)