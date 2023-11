Bulgaria: commissario Ue Gentiloni in visita nel Paese fino a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni si è recato oggi in visita in Bulgaria, dove resterà fino a domani. Lo riporta l’agenzia di stampa “Bta”. Il commissario Ue ha in programma incontri ad alti livello per discutere delle prospettive economiche europee e di quelle della Bulgaria, in vista dell’inizio del nuovo anno. Nel corso della visita di lavoro, Gentiloni incontrerà il premier bulgaro Nikolaj Denkov, il ministro delle Finanze Assen Vasilev, i presidenti delle commissioni parlamentari competenti, la ministra degli Esteri Mariya Gabriel e il governatore della Banca centrale Dimitar Radev. (Seb)