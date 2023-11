Milano: Salvini, sensore angolo cieco non esiste sul mercato, non si può imporre norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può "imporre per norma oggi una cosa che non esiste a livello di mercato". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento "Futuro in movimento - From research to business", a Milano, in merito all'obbligo dei sensori per l'angolo cieco dei mezzi pesanti che Palazzo Marino aveva introdotto con una delibera per poi, la settimana scorsa, essere annullata da un provvedimento del Tar. In ogni caso, "bisogna parlare con le case produttrici", ad esempio riguardo l'alcol lock, "che ho chiesto di inserire nel nuovo Codice della strada", è "un dispositivo che, in caso di recidiva di ubriachi al volante può impedire l'accensione del motore. Ovviamente bisogna fare in modo che le case automobilistiche possano dotare i mezzi di questi strumenti", ha concluso Salvini. (Rem)