Energia: cinese Trina Solar fornirà moduli e inseguitori al progetto solare brasiliano

- Il produttore cinese di energia solare Trina Solar ha firmato un accordo di fornitura con la brasiliana Fiber X per fornire moduli e inseguitori a un progetto in fase di sviluppo da parte di Cemig Sim. L'azienda - che costituisce il ramo di sviluppo rinnovabile della società elettrica brasiliana Cemig - prevede di mettere in servizio il progetto da 90 megawatt (Mw) nel secondo trimestre del 2024. Trina Solar, afferma la compagnia in un comunicato, fornirà moduli Deg21-660W della sua serie Vertex, moduli bifacciali con emettitore passivato e contatto posteriore (Perc) che hanno ricevuto punteggi positivi nella valutazione annuale dell'affidabilità di Pv Evolution Labs per il progetto. L'azienda fornirà inoltre i suoi inseguitori Vanguard 1P per ottimizzare la produzione di elettricità presso la struttura. "Offrire una soluzione integrata con moduli e inseguitori è un nuovo modello di business per Trina Solar in Brasile", ha affermato Alvaro Garcia-Maltras, presidente di Trina Solar America Latina, commentando il nuovo approccio di fornire sia moduli che inseguitori. Il produttore cinese di componenti solari Sineng Electric ha accettato di fornire i suoi inverter di stringa da 250 kilowatt (Kw) al progetto. La notizia segue la fornitura di inverter da parte di Sungrow all'impianto fotovoltaico di Comerc Renew in Brasile, mentre la collaborazione tra produttori cinesi e sviluppatori brasiliani diventa sempre più comune. (Brb)