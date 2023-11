Energia: Salvini, su proroga mercato tutelato lavori in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla fine della possibile proroga del mercato tutelato dell'energia "lavori in corso, lavori in corso". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento "Futuro in movimento - From research to business", a Milano. Questo "è un momento di difficoltà economica per tante famiglie. Quello del libero mercato, anche per l'energia elettrica, è una scelta, ahimè, fatta da governi di sinistra precedenti a cui stiamo cercando di porre rimedio”, ha concluso il ministro. (Rem)