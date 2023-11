Speciale difesa: Germania, ministro Difesa Pistorius, aumentare spese militari a 23 miliardi di euro all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrà aumentare le spese militari a 23 miliardi di euro all'anno dopo l'esaurimento del fondo speciale per le Forze armate (Bundeswehr) da 100 miliardi di euro, previsto nel 2027-2028. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, al Bundestag. Nel motivare la sua posizione, l'esponente del governo federale ha aggiunto che è necessario difendere sia la Germania sia la Nato a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, “per quanto triste sia questa realtà”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Pistorius ha infine ribadito che la Bundeswehr deve essere “pronta per la guerra”. (Geb)