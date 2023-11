Speciale difesa: Nato, seconda giornata ministeriale si chiude con rinnovato sostegno all'Ucraina, attenzione a confine russo-finlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo giorno della riunione dei ministri degli Esteri della Nato di Bruxelles si chiude con la conferma dell'appoggio e del sostegno degli alleati a Kiev. A confermarlo sono sia il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che in due conferenze distinte hanno ribadito la volontà, e l'importanza, di proseguire con il sostegno all'Ucraina. Appoggio ribadito anche dal ministro degli Esteri Tajani, che in un puto stampa al termine della riunione di Bruxelles ha detto di aver parlato con l'omologo ucraino, Dmytro Kuleba, e di aver confermato l'impegno dell'Italia. Il tema della guerra fra Kiev e Mosca sarà uno dei principali della prossima presidenza italiana del G7, "assieme alla situazione in Medio Oriente, a quella nell'Indo Pacifico e all'Intelligenza artificiale", ha dichiarato Tajani. Nel corso della giornata, si è poi svolto anche il primo Consiglio Nato-Ucraina a livello di ministri degli Esteri, con la presenza del capo della diplomazia Kuleba. Nel corso dell'incontro, i ministri hanno fatto il punto sull'attuazione del pacchetto ampliato di sostegno politico e pratico all'Ucraina concordato al Vertice di Vilnius e hanno concordato di continuare a prendere decisioni di comune accordo, alla pari, "su un'ampia gamma di questioni, tra cui l'interoperabilità, la sicurezza energetica, l'innovazione, la difesa informatica e la resilienza", si legge nella dichiarazione finale dell'incontro. (Beb)