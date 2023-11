Speciale difesa: Kuleba, Ue e Nato devono collaborare per soddisfare nostre esigenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e la Nato devono lavorare insieme sulla produzione di armi per soddisfare le esigenze dell'Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. Il ministro ha evidenziato l'importanza di cooperazione e sviluppo del complesso militare-industriale dei Paesi dell'Ue e della Nato come meccanismo unico. "Nessun Paese, se lavora da solo con le sue industrie di difesa, può essere in grado di soddisfare le esigenze dell'Ucraina o del proprio Stato per quanto riguarda armi e proiettili", ha affermato Kuleba. Per risolvere questo problema, ha proseguito il diplomatico, la Nato e l'Ue "devono considerare le loro industrie della difesa come un complesso unico, rimuovere tutte le restrizioni normative non necessarie ed introdurre una politica comune di sostegno alle imprese private". Kuleba ha detto di aver sentito alla riunione del Consiglio Nato-Ucraina a Bruxelles che questa iniziativa sarà valutata seriamente. (Kiu)