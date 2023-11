Viabilità: mezzo pesante in avaria su statale "Del nucleo industriale di Rieti", chiusa strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un mezzo pesante incidentato, è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 701 "Del nucleo industriale di Rieti", al km 2,200 in direzione dell'innesto con la Salaria a Rieti. Il traffico sta deviando con indicazioni sul posto fino alla conclusione delle operazioni di rimozione del mezzo. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. È quanto comunica in una nota Anas.(Com)