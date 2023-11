© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il governo Meloni l'occupazione raggiunge livelli record. Grazie alla manovra ci saranno stipendi e pensioni più alte, il taglio delle tasse per i lavoratori e 3.600 euro l'anno per gli asili nido per le mamme lavoratrici con almeno due figli. Con Giorgia Meloni l'Italia torna vincente". Lo ha dichiarato ai telegiornali il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera, Manlio Messina. (Rin)