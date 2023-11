Municipio Roma VI: Baglio-Trombetti (Pd), destra boccia mozione su diritto alla casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula del Municipio Roma VI ha bocciato una mozione presentata dal Partito democratico in tutti i Municipi e che chiedeva un impegno verso la gunta della Regione Lazio e al presidente Francesco Rocca di riconfermare i fondi regionali per il bonus affitti, a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica. Lo riferiscono in una nota la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, e il presidente della commissione Politiche abitative, Yuri Trombetti del Pd. "Ancora una volta la destra mostra il suo vero volto che è contro i diritti e contro i più fragili. Oggi con un copione già visto la maggioranza di destra che governa il Municipio VI ha bocciato una mozione presentata dal Partito democratico in tutti i Municipi", affermano chiarendo che si tratta di "fondi che il governo di centrosinistra aveva sempre garantito ai comuni. Un atto ancora più necessario dopo che il governo Meloni ha deciso di non rifinanziare i fondo di sostegno agli affitti per morosità incolpevole. Oggi eravamo in consiglio municipale, nel VI Municipio, per sostenere la mozione, ma la maggioranza di destra, astenendosi, ha voltato ancora una volta le spalle ai diritti e al territorio che governa - continuano -. Una grave responsabilità da parte delle destre che stanno votando contro la mozione in tutti i Municipi. Una scelta vergognosa, che colpisce duramente migliaia di famiglie in difficoltà economica". (Com)