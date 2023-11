Sanità: D'Attis (FI) su Aids, Montecitorio illuminato di rosso importante iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi presentiamo un'importante iniziativa, l'illuminazione di rosso del palazzo di Montecitorio nella giornata di domani 1 dicembre, che è la giornata mondiale della lotta all'Aids. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione, soprattutto le nuove generazioni, sulla lotta contro l'Aids, sulla prevenzione e sul fatto che l'Aids, nonostante se ne parli di meno, esiste, c'è e fa ancora molte vittime". Lo ha detto Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e presentatore e relatore della proposta di legge sul contrasto all'Hiv, all'Aids, all'Hpv e alle malattie a trasmissione sessuale, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Montecitorio illuminato di rosso", in occasione della giornata mondiale contro l'Aids. "Si tratta di un tema - ha proseguito il parlamentare - che già nella scorsa legislatura, in maniera politicamente trasversale, riportammo in Parlamento dopo tanti anni e che adesso ritorna attuale. La commissione Affari sociali sta infatti esaminando il testo base a mia prima firma, al quale sono abbinate altre tre proposte di legge dei colleghi Zanella, Sportiello e Girelli. Siamo già a buon punto, alla fase degli emendamenti, e speriamo di poter arrivare all'approdo in Aula a gennaio". (Rin)