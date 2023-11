Mobilità: Salvini, G7 trasporti sarà a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi stiamo lavorando al G7 dei trasporti che si terrà a Milano dall'11 al 13 aprile. Ho scelto la mia città per ospitare i ministri nella prossima primavera e credo sia giusto che Most possa essere partner tecnico-scientifico dell'evento". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo durante l'evento "Futuro in movimento - From research to business", in corso agli Ibm Studios. (Rem)