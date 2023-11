Ue: Fitto, politica di coesione rimane chiave, garantire flessibilità fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha partecipato al Consiglio Affari generali Coesione a Bruxelles. Al centro dell'agenda del Consiglio, come si legge in una nota del ministro, c’è stato il futuro della politica di coesione, e il suo ruolo in relazione all'autonomia strategica europea. "La politica di coesione rimane una delle politiche chiave dell'Ue anche nel post 2027. È necessaria quindi una seria riflessione sia riguardo al fatto di mantenere una dotazione finanziaria adeguata, anche in prospettiva del futuro allargamento dell'Ue, sia riguardo alla sua attuazione, considerando i risultati non sempre positivi, come evidenziato nell'ottavo rapporto sulla Coesione pubblicato dalla Commissione Europea", ha affermato Fitto. "Fondamentale rimane assicurare quella flessibilità nell'utilizzo dei fondi fortemente voluta dall'Italia, e riconosciuta dal Consiglio europeo straordinario dello scorso febbraio”, ha aggiunto il ministro. “Auspicabile inoltre un'accelerazione sull'approvazione della proposta Step al fine di un uso flessibile delle risorse, e di assicurare la sinergia e la complementarietà tra i diversi strumenti in grado di favorire un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse in grado di ridurre i divari tra i diversi territori, rafforzare la crescita e la competitività e affrontare il tema dell'autonomia strategica dell'Ue, al fine di creare le condizioni per la tenuta del sistema industriale europeo anche alla luce dei processi di transizione verde e digitale" ha concluso Fitto. (Beb)