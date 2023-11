Brasile: parlamento approva imposte sui "super ricchi" e su guadagni delle imprese all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altro intervento riguarda il tributo pensato sui di fondi di investimento "esclusivi", con investimenti di almeno 10 milioni di reais (l'equivalente di circa 1,8 milioni di euro). A questi viene applicata un'aliquota sui guadagni, due volte l'anno, indipendentemente dal fatto che i titolari riscuotano o meno gli utili. Per i fondi a lungo termine l'imposta è pari al 15 per cento dei guadagni, per quelli a breve, del 20 per cento. Di fatto, si applica un'imposta sul reddito equivalente a quella degli altri fondi di investimento. Prima che la Camera correggesse al ribasso le aliquote proposte dall'esecutivo, il ministero delle Finanze stimava un gettito di 3,2 miliardi di reais (poco meno di 600 milioni di euro). Stime che dovrebbero correggersi al ribasso, anche se lo stesso ministero, riportano i media, ipotizza un aumento del numero di contribuenti che potrebbero anticipare il versamento potendo pagare l'8 per cento, contro il 15. (Brb)