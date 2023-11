Regno Unito: sindacato trasporti Rmt accetta nuovo accordo salariale con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del sindacato britannico dei trasporti, Rmt, hanno votato a stragrande maggioranza per accettare un nuovo accordo con il governo che pone fine alla loro disputa su retribuzioni e condizioni lavorative. Confermando la notizia, il segretario generale del sindacato, Mick Lynch, si è congratulato con i suoi iscritti "per la loro fermezza in questa lunga campagna industriale". "Questa campagna dimostra che uno sciopero prolungato e l'unità ottengono risultati e i nostri membri dovrebbero essere orgogliosi del ruolo che hanno svolto nel garantire questo accordo" ha detto Lynch, aggiungendo: "Non esiteremo mai a difendere vigorosamente i termini e le condizioni dei nostri membri, ora o in futuro". (Rel)