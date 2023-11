Energia: Ansaldo nucleare e Associazione italiana nucleare firmano nuove intese strategiche con Francia e Romania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le firme sono avvenute durante la World Nuclear Exhibition, la più importante manifestazione fieristica per il nucleare civile che si sta svolgendo in questi giorni a Parigi. “Questi accordi mostrano con evidenza come Ansaldo Nucleare e tutta la filiera italiana siano riconosciute a livello internazionale per le loro competenze e capacità realizzative sul mercato nucleare e siano in grado di supportare lo sviluppo della produzione di energia pulita” afferma Roberto Adinolfi, presidente di Ansaldo nucleare. Ansaldo nucleare si propone ai clienti che operano nel campo dell’energia atomica sia come fornitore diretto di servizi, sia come punto di riferimento per i prodotti di Ansaldo Energia di interesse per il settore nucleare, tra cui turbine a vapore, generatori e attività di service a essi correlati. (Com)