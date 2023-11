Decreto Campi Flegrei: M5s, da governo solo chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La discussione in Aula sul decreto Campi Flegrei sta facendo emergere ancora una volta l'enorme lavoro che sul tema ha fatto tutto il gruppo del M5s. Abbiamo più volte sottolineato che questo Decreto resta per noi un primo passo importante, ma purtroppo ancora insufficiente per affrontare il fenomeno del bradisismo. Facciamo fatica a comprendere l'assurdo atteggiamento del governo che sta bocciando, uno ad uno, tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Emendamenti pensati proprio per provare a migliorare il testo, risolvere le enormi criticità presenti nel Decreto e dare risposte chiare alle esigenze dei cittadini. Probabilmente questa maggioranza non ha ancora capito che sta giocando con l'incolumità di oltre 500 mila persone". Lo dichiarano i deputati del Movimento cinque stelle, Antonio Caso e Ilaria Fontana.(Rin)